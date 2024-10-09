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Краснопір назвав завдання Руха в УПЛ та Кубку України

Олександр Булава — 9 жовтня, 20:13
Краснопір назвав завдання Руха в УПЛ та Кубку України
Ігор Краснопір
ФК Рух

Форвард Руха Ігор Краснопір назвав цілі команди, які поставило керівництво клубу в чемпіонаті та Кубку України.

Про це гравець розповів клубній пресслужбі.

"Насправді команда ставить перед собою завдання потрапляння в зону єврокубків, призові місця. Вважається, що це великі цілі, але я вважаю у нас є все, щоб цього досягти.

Ми ставимо максимальні цілі, ми не хочемо дійти до якоїсь стадії, ми хочемо виграти кубок", – сказав Краснопір.

Наразі Рух має в активі 13 очок та посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В 1/8 фіналу Кубку України "жовто-чорні" приймуть львівські Карпати (29 жовтня).

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