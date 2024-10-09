Краснопір назвав завдання Руха в УПЛ та Кубку України

Форвард Руха Ігор Краснопір назвав цілі команди, які поставило керівництво клубу в чемпіонаті та Кубку України.

Про це гравець розповів клубній пресслужбі.

"Насправді команда ставить перед собою завдання потрапляння в зону єврокубків, призові місця. Вважається, що це великі цілі, але я вважаю у нас є все, щоб цього досягти.

Ми ставимо максимальні цілі, ми не хочемо дійти до якоїсь стадії, ми хочемо виграти кубок", – сказав Краснопір.