ПСЖ хоче підписати французького півзахисника Реала
ФК Реал Мадрид
ПСЖ планує підписати півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінгу.
Про це повідомляє видання Marca.
За даними джерела, керівництво Реала стурбоване частими травмами 22-річного француза, через що може розглянути пропозиції щодо його трансферу. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері Камавінги.
Контракт півзахисника з Реалом діє до 30 червня 2029 року. У сезоні 2024/25 Камавінга зіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та зробив дві результативні передачі.
Трансфермаркет оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що захисник ПСЖ повернеться у Фенербахче на умовах повноцінного трансферу.