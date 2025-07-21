ПСЖ хоче підписати французького півзахисника Реала

ПСЖ планує підписати півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінгу.

Про це повідомляє видання Marca.

За даними джерела, керівництво Реала стурбоване частими травмами 22-річного француза, через що може розглянути пропозиції щодо його трансферу. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері Камавінги.

Контракт півзахисника з Реалом діє до 30 червня 2029 року. У сезоні 2024/25 Камавінга зіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Трансфермаркет оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисник ПСЖ повернеться у Фенербахче на умовах повноцінного трансферу.