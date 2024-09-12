Філіппов: Думок про повторення подвигу Лестера немає

Нападник Олександрії Олександр Філіппов узагалі не думає про чемпіонство.

Про це він сказав, відповідаючи на питання про потенційне повторення подвигу Лестера. Слова форварда наводить Sport.ua.

"У жодному разі немає абсолютно жодних думок про чемпіонство. Ми йдемо від гри до гри. Немає рації загадувати наперед, що буде. Чемпіонат лише розпочався. Ми зіграли лише чотири тури. Попереду ще вся дистанція. Головне – не розслаблятися та не дивитися у турнірну таблицю зараз. Дивитимемося туди вже наприкінці чемпіонату. Нам потрібно виходити на поле та налаштовуватися на кожного суперника. І ми вже розуміємо, що кожен суперник по-іншому на нас дивитиметься. Ми маємо бути повністю готовими до цього і віддавати всі сили на полі. Ми маємо віддавати навіть більше, ніж у нас є зараз. Потрібно віддавати всього себе", – сказав Філіппов.

Нагадаємо, в сезоні-2015/16 Лестер здійснив одну з найбільших сенсацій в історії футболу, вигравши Англійську Прем’єр-лігу, хоча на момент початку сезону команда Клаудіо Раньєрі вважалася чи не головним претендентом на виліт.

У перших чотирьох матчах сезону-2024/25 Олександрія здобула 12 очок. Одну з перемог підопічні Ротаня здобули в перестрілці з Шахтарем, програючи 0:2 по ходу зустрічі.