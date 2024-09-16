Мората – про матч з Ліверпулем: Не можу дочекатись моменту, коли на Сан-Сіро пролунає гімн ЛЧ

Нападник Мілана Альваро Мората поділився очікуваннями від матчу проти Ліверпуля у 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25, який пройде 17 вересня, та заявив, що він не може дочекатись моменту, коли пролунає гімн ЛЧ.

Його слова передає Tuttomercato.

"З моменту переходу я уявляв, як гратиму на "Сан-Сіро" в Лізі чемпіонів. Є бажання важко працювати, щоб наші вболівальники пишалися. Коли завтра пролунає гімн Ліги чемпіонів... Ми не можемо дочекатися, щоб зіграти. Зараз у мене нові виклики. Якщо ти граєш за Мілан, ти повинен мріяти. У нас дуже якісна команда, і ми можемо обіграти кого завгодно, –сказав Мората.

У сезоні-2024/25 Мората зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем.

Зазначимо, що Мілан за 4 матчі у Серії А набрав 5 очків з 12 можливих. Наразі клуб посідає 10 сходинку у чемпіонаті.