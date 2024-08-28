Ніцца орендувала форварда Боруссії Дортмунд

Форвард Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко перейшов у Ніццу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією низки ЗМІ, французький клуб орендує нападника на 1 сезон з опцією викупу контракту гравця за 12 мільйонів євро.

Мукоко є вихованцем дортмундської Боруссії. У сезоні-2023/24 німець зіграв 27 матчів, у яких забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нападник німецького клубу Ніклас Фюллькруг перейшов у Вест Гем.