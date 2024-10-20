Нападник Баєра потрапив у ДТП після матчу з Айнтрахтом

Нападник Баєра Віктор Боніфейс потрапив у ДТП.

Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Аварія сталась вночі, 19 жовтня, після поєдинку з франкфуртським Айнтрахтом у межах 7 туру Бундесліги.

Зокрема, Боніфейс показав своє розбите авто, також фото з лікарні. Він повідомив, що внаслідок ДТП отримав пошкодження руки.

Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for life🥹🧎🏼‍♂️ 🙏 pic.twitter.com/fIJQYUE6Ej — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) October 20, 2024

23-річний нігерієць у поточному сезоні провів 10 матчів за Баєр, у його активі 7 голів та 1 асист.

Нагадаємо, в 7 турі Баєр здобув перемогу над Айнтрахтом (2:1).