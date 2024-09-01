Надія Кіченок: Чому ми не граємо всі турніри разом? Запитайте Людмилу

Українська тенісистка Надія Кіченок відповіла на питання, чому не завжди грає в парі зі своєю сестрою Людмилою.

Її слова наводить Tribuna.com.

"Запитайте Людмилу. По-перше, в неї є Олена Остапенко, вони добре грають і якщо вони добре грають – чому щось змінювати? Цей рік вони точно грають разом. Я б залюбки з Людою грала, мені подобається з нею грати.

Раніше були деякі моменти, коли ми були не такі свідомі. Це сестри, такі відносини не дуже просто направити. В нас немає ліміту, в нас немає кордонів, що ми можемо сказати одна одній, і це іноді буває боляче. Але потім ми вибачаємось.

Авжеж, це на емоціях сказано. Є деякі моменти особисті, але, здається, з віком ми навчились як з цим працювати і більше фокусуємось одна на одній і, мені здається, могли б непогано зіграти", — сказала Надія Кіченок.