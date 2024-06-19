На заміну Довбику? Жирона підпише форварда Браги

Жирона підсилиться нападником Браги Абелем Руїсом.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонський клуб заплатить "зброярям" 8 мільйонів євро близько 8 мільйонів євро. Також Брага отримає одного з гравців Жирони. Наразі не повідомляється, кого саме.

У чемпіонаті Португалії-2023/24 Абель забив 6 голів та віддав 2 асисти в 30 матчах. Цікаво, що Руїс є вихованцем Барселони. Він навіть провів 16 матчів за першу команду, в яких відзначився 3 м’ячами та 3 гольовими передачами.

Ймовірно, цього літа Жирону залишить Артем Довбик. На нього претендують Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан та інші європейські клуби. Нещодавно з’являлася інформація, що українець вже досяг принципової домовленості з однією з вищеперерахованих команд.