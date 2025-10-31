ЗСУ ліквідували призера чемпіонатів Росії з боксу

Збройні сили України (ЗСУ) на фронті ліквідували російського боксера Руслана Смольникова, який брав участь у війні на боці агресора.

Про це повідомляє Главком.

Дата, місце та обставини знищення Смольникова не називаються. Він народився у 1993 році, займався боксом у спортивній школі міста Копейськ, Челябінська область.

Смольников двічі займав призові місця на чемпіонатах Росії з боксу, зокрема, став віцечемпіоном серед юнаків 1992-1993 років народження. Неодноразово ставав переможцем регіональних і всеросійських змагань, посідав призові місця на міжнародних турнірах. Мав розряд кандидата в майстри спорту Росії з боксу.

Нагадаємо, в липні ЗСУ ліквідували колишнього тренера Олександра Повєткіна.