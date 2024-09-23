Трубін відчує труднощі в захисті воріт Бенфіки. Суперекспрес на кінець євровікенду з коефіцієнтом 4,99

І після суботи й неділі у провідних першостях Старого Світу продовжують вирувати події. Клуби дограють календарні матчі, які з різних причин були винесені на перший день нового тижня. Саме час приділити увагу всім любителям азарту, та виділити найперспективніші варіанти для інвестування.

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Аталанта – Комо, турнір – Серія, дата проведення матчу – 23 вересня, час початку матчу – 21:45

Команда Джан П'єро Гасперіні відома своїм атакувальним стилем і нерідко радує глядачів матчами із гарною результативністю. Однак через таку манеру гри "богиня" нерідко має й несподівані труднощі. На своїй території "оробичі" звикли проявляти особливу активність щодо креативу та творення на полі й украй нечасто залишають поле без забитих м'ячів. За підсумками попередніх 17 домашніх ігор у першості Італії Аталанта забивала, а в 13 з цих ігор робила це щонайменше 2 рази. Разом з тим, Аталанта багато дозволяє суперникам, і пропускала у 5 із останніх 7 ігор на своєму полі. Однак – і це головне – брала гору в 11 із попередніх 14 домашніх ігор у головній лізі Італії.

Фото з соціальних мереж

Комо в новому сезоні ще не перемагав. Колектив Сеска Фабрегаса, про який ми говорили докладно, вже зумів порадувати своїх уболівальників голами у ворота, як Кальярі, так і Болоньї, але стрункості та організації грі команди не вистачає. Тому в Бергамо новачок Серії А навряд буде хлопчиком для биття, може претендувати на свій гол, але все ж залишиться без очок.

Ставка: П1 за 1,54 у БК "Фавбет"

Боавішта – Бенфіка, Примейра, 23 вересня, 22:15

Команда голкіпера національної збірної України Анатолія Трубіна в новому сезоні вже створила собі чимало проблем. Бенфіка лише 7-ма у таблиці за підсумками 5 турів, і має мінусовий гандикап від лідера Спортинга у 8 балів. Багато в чому такий стан речей став реальністю через невдалий футбол у "орлів" у виїзних матчах.

Фото з соціальних мереж

У 2 іграх поза межами свого поля Бенфіка взяла лише 1 бал – нічия із Морейренсе та поразка Фамалікану. Тож і в черговому турі першості Португалії лісабонцям завоювати 3 бали буде непросто. Тим більше, що суперник в обличчі Боавішти посідає лише 15 сходинку, і вдома спробує взяти максимум очок. Тож плюсовий гандикап на андердога матчу як перспективний сценарій розвитку цього поєдинку виглядає вельми цікавим рішенням.

Ставка: П1 (фора +2) за 1,77 у БК "Фавбет"

Бетіс – Мальорка, Ла Ліга, 23 вересня, 22:00

"Зелено-білий" севільський клуб суттєво покращив своє становище в Примері в двох останніх матчах. Бетіс здобув 2 перемоги, й має уже 8 балів. Однак на цьому "вердібланкос" зупинятися і не думають. В команди Мануеля Пеллегріні чудові шанси взяти ще 3 очки вже в найближчому матчі. В цьому контексті вельми важливим є щонайменше факт уміння Бетіса брати очки в протистоянні з черговим суперником Мальоркою. Із цим острівним клубом в севільців 5 вікторій у очних сутичках в Ла Лізі поспіль, а в попередніх 3 матчах "бетікос" не пропускали.

Фото з соціальних мереж

Варто сказати, що колектив чилійського наставника виділяється особливо сильним футболом на своєму полі. За два останні розіграші Примери вдома Бетіс програв лише тричі. Напротивагу візаві "бермельйонес" поза межами своєї арени виступають украй погано. За підсумками останніх 18 зустрічей у Ла Лізі в Мальорки лише 2 вікторії. А тому є всі передумови очікувати нову звитягу господарів.

Ставка: П1 за 1,83 у БК "Фавбет"

Сумарний коефіцієнт: 1,54*1,77*1,83 = 4,99