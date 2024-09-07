Несподіванки в атаці та жовті картки. На що ставити в матчі Україна — Албанія

Головна команда країни готується провести перший матч у розіграші Ліги націй під номером-2024/25. Суперником колективу Сергія Реброва буде Албанія. Це перший іспит для збірної України після невдалого виступу на Євро-2024.

Чемпіон продовжує задовольняти інтерес усіх любителів азарту. І розглядає важливу гру для національної команди через призму тих, хто не уявляє свого життя без інвестицій у спортивні події.

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"Орли" знають, як літати високо

Збірна України зіграє з командою, яка вміє бути небезпечною. Варто враховувати й той факт, що самих "синьо-жовтих" бездоганними у обороні не назвеш, адже українці пропускали за підсумками 6 із попередніх 10 проведених зустрічей, і це були матчі проти команд з діаметрально протилежним рівнем можливостей. Себто знаходити ключі до воріт Анатолія Трубіна, Андрія Луніна чи будь-якого іншого українського голкіпера суперники вміють.

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Албанці не покидали поле без забитого м’яча в основний час за підсумками 6 останніх ігор у Лізі націй. Цікаво, що при цьому албанці ще й відкривали рахунок у 5 із попередніх 6 поєдинків у ЛН. Команда Сільвіньйо біля воріт візаві доволі винахідлива. Й об'єктивно сподіватися на гол у ворота України може.

Ставка: Албанія ІТБ (0,5) за 1,74 у БК "Фавбет"

Україна свого не віддасть

Втім, перед нами однаково збірні різного рівня та можливостей. По суті, за наявого ігрового малюнку та потенціалу номінальні господарі заслуговують виступати у Лізі А, албанці ж – у Лізі С. Варто пам'ятати, що в попередньому розіграші колектив Реброва був украй непереконливим лише в одному матчі змагання. Крім того, варто згадати, що Україна точно не була зайвою у Лізі А, а в Лізі В опинилася лише через недолугі правила, а не з причини власної ігрової слабкості.

Албанія не знає, що таке перемога, у 5 поспіль іграх із офіційним статусом (+0=3-2). Так, поразки від Італії та Іспанії були мінімальними, але ж від того не програшами аж ніяк не були.

Ставка: П1 за 1,79 у БК "Фавбет"

Албанців не назвеш грубою командою

Від "орлів" не варто чекати гри, за якої колектив Сільвіньйо буде відривати ноги супернику та вгризатися в кожний клаптик поля, де ступатиме нога опонента. На це вказує статистика, а також — побічно — відсутність якихось принципових порахунків зі збірною України.

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Футболісти збірної Албанії не бачили перед собою жовтий колір у кількості більш як 2 попереджень у основний час за підсумками 8 із попередніх 9 ігор у Лізі націй. Причини, чому цього разу може бути інакше, знайти непросто.

Ставка: Жовті картки Албанія ІТМ (2,5) за 1,93 у БК "Фавбет"