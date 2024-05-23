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Не для покарання: на Копа Америка-2024 вперше з'явиться рожева картка

Микола Дендак — 23 травня, 23:04
Не для покарання: на Копа Америка-2024 вперше з'явиться рожева картка

Південноамериканська конфедерація футболу Конмебол використовуватиме рожеву картку на Копа Америка-2024.

Про це повідомляє FourFourTwo.

Зазначається, що картку показуватимуть у разі можливої травми голови чи струсу мозку. Якщо команда використала всі 5 доступних замін і сталася така ситуація, то тренер повинен проінформувати головного або четвертого суддю, який потім покаже картку, і можна буде зробити додаткову заміну.

В такому разі супернику також буде надана шоста заміна для підтримки чесності в грі.

Копа Америка проходитиме з 23 червня до 14 липня в США. Титул захищатиме збірна Аргентини, яка виграла турнір у 2021 році.

Нагадаємо, збірна Бразилії оголосила заявку команди на турнір.

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