Без Каземіро та Жезуса: визначилася заявка збірної Бразилії на Кубок Америки-2024

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор назвав заявку збірної Бразилії на Кубок Америки-2024.

Відповідна пресконференція вийшла на ютуб-каналі Бразильської конфедерації футболу.

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Бенто (Атлетико Паранаенсе)

Захисники: Даніло (Ювентус), Коуту (Жирона), Беральдо (ПСЖ), Мілітао (Реал Мадрид), Габріель (Арсенал), Маркіньос (ПСЖ), Арана (Севілья), Венделл (Бенфіка)

Півзахисники: Перейра (Фулгем), Гімараеш (Ньюкасл), Лухс (Астон Вілла), Гомес (Вулвергемптон), Пакета (Вест Гем)

Нападники: Ендрік (Палмейрас), Еванілсон (Порту), Мартінеллі (Арсенал), Рафінья (Барселона), Родріго (Реал Мадрид), Савіньо (Жирона), Вінісіус (Реал Мадрид)

До заявки не потрапили кілька іменитих гравців: Рішарлісон (Тоттенгем), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Матеус Кунья (Вулвергемптон), Габріель Жезус (Арсенал) та Бремер (Ювентус).

Копа Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США. Титул захищатиме збірна Аргентини, яка виграла турнір у 2021 році.