В Одесі з’явився провулок Лобановського

Одеська міська рада ухвалила рішення перейменувати провулок Олександра Матросова на честь легендарного футбольного тренера Валерія Лобановського.

Про це повідомляє Динамоманія.

Попри те, що Лобановський асоціюється в основному Динамо та Києвом, у нього також були тісні зв’язки з Одесою.

Валерій Васильович провів у місцевому Чорноморці два роки ігрової кар’єри – 1965 і 1966. За цей час він провів за Чорноморець 59 матчів і відзначився у них 15 голами. Також у Одесі Лобановський здобув вищу освіту, закінчивши місцеву Політехніку.

У січні портал GiveMeSport включив Лобановського у топ-15 найкращих тренерів у історії. У своїй тренерській кар’єрі він працював із Динамо Київ, Дніпром, збірними СРСР, України, Кувейту та ОАЕ.

Під керівництвом Лобановського київське Динамо виграло вісім титулів чемпіона СРСР і шість Кубків СРСР. Кияни також досягли успіху на європейській арені, двічі вигравши Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок Європи, здолавши мюнхенську Баварію.

Вже після розпаду Радянського союзу Динамо Лобановського стало домінуючою силою в Україні, вигравши п'ять чемпіонських титулів поспіль, а також три Кубки України.