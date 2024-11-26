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Лобановський потрапив до 15 найкращих тренерів усіх часів за версією GiveMeSport

Станіслав Лисак — 26 листопада 2024, 10:30
Лобановський потрапив до 15 найкращих тренерів усіх часів за версією GiveMeSport

Український тренер Валерій Лобановський увійшов до 15 найкращих наставників у історії футболу.

Про це повідомляє британське видання GiveMeSport.

Критеріями для формування рейтингу стали трофеї, тривалість тренерської кар'єри, стиль гри, спадщина, вплив на світовий футбол.

Очолив список колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Валерій Лобановський розташувався на 14 сходинці в списку.

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Під керівництвом Лобановського київське Динамо виграло вісім титулів чемпіона СРСР і шість Кубків СРСР. Кияни також досягли успіху на європейській арені, двічі вигравши Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок Європи, здолавши мюнхенську Баварію.

Вже після розпаду Радянського союзу Динамо Лобановського стало домінуючою силою в Україні, вигравши п'ять чемпіонських титулів поспіль, а також три Кубки України.

15 найкращих тренерів у історії футболу за версією GiveMeSport

  1. Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхелс
  3. Жузеп Гвардіола
  4. Йоган Кройфф
  5. Еленіо Еррера
  6. Білл Шенклі
  7. Карло Анчелотті
  8. Ернст Хапель
  9. Метт Басбі
  10. Джованні Трапаттоні
  11. Арріго Саккі
  12. Жозе Моурінью
  13. Браян Клаф
  14. Валерій Лобановський
  15. Вісенте Дель Боске
Динамо Київ Валерій Лобановський Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон

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