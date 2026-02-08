МЗС України – про скандал з Мудриком: Згаданий футболіст не є членом національної збірної

Міністерство закордонних справ України відповіло на запит видання Przegląd Sportowy Onet стосовно конфлікту Михайла Мудрика з польським гравцем під час гри в Counter-Strike 2.

Відповідна заява була опублікована на сайті видання.

У Міністерстві підтвердили проінформованість про інцидент, що трапився під час онлайн-гри, та висловили стурбованість висловлюваннями Мудрика.

"Ми цілком розуміємо особливу чутливість питань, пов'язаних із Волинською трагедією та подіями 40-х років XX століття, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві", – йдеться у відповіді.

МЗС України послідовно виступає за "шанобливий підхід до складних сторінок спільної української-польської історії". Такі висловлювання є неприпустими, адже сприймаються "як зневажливі до пам'яті жертв трагедії".

У відповіді підкреслили, що висловлювання Мудрика не варто сприймати як офіційні, адже він наразі не є гравцем збірної України.

"Водночас ми хотіли б підкреслити, що Україна є демократичною державою і не здійснює нагляд за висловлюваннями приватних осіб, особливо в неофіційному контексті. За наявною у МЗС України інформацією, згаданий футболіст не діє від імені України та не є членом національної збірної України з футболу", – говориться у заяві МЗС України.

Нагадаємо, що під час матчу на Faceit у Мудрика стався конфлікт у загальному чаті із суперником з Польщі. Вінгер Челсі вказав на низький рівень гри польського гравця, який у відповідь закликав українця "далі вживати допінг". Після цього Мудрик згадав Волинську трагедію та 1939 рік.

Польська політикиня та членкиня Європейського парламенту Єва Зайончковська гостро розкритикувала Михайла Мудрика, звинувативши його в образі поляків та глузуванні з жертв Волинської трагедії.