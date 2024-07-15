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Мюллер зняв усі питання щодо свого майбутнього у збірній Німеччини

Игорь Чернявский — 15 липня, 14:25
Мюллер зняв усі питання щодо свого майбутнього у збірній Німеччини

Півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер завершив міжнародну кар'єру.

Про це гравець повідомив у своєму Instagram.

Останнім матчем Томаса у складі "Бундестім" стала зустріч проти Іспанії у чвертьфіналі домашнього Євро-2024. Після його появи на полі Німеччині вдалося зрівняти рахунок і перевести гру в додатковий час, але за хвилину до кінця другого овертайму Мікель Меріно поховав надії німців на серію пенальті.

Загалом же за збірну Німеччини "Раумдойтер" провів 131 матч. На його рахунку 45 голів та 41 асист. У 2014 році Мюллер став переможцем чемпіонату світу в Бразилії.

Томас Мюллер Збірна Німеччини з футболу

Томас Мюллер

Великі "одноклубники"
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