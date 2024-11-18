Мусіала визначився з майбутнім у Баварії

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала продовжить контракт із мюнхенським клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони досягти згоди щодо нової угоди, яка буде розрахована до 2029 року, зі значним підвищенням заробітної плати – до 25 млн євро без сплати податків.

Наразі залишається незрозумілим, чи надасть Баварія також бонус Мусіалі за підписання. Передбачається, що за чотири роки футболіст заробить 120 млн євро з усіма додатковими бонусами.

Нагадаємо, що Джамал приєднався до юнацької команди Баварії у 2019 році з Челсі за 200 тисяч євро. Контракт гравця, якого Transfermarkt оцінює в 130 млн євро, розрахований до 2026 року.

У нинішньому сезоні 21-річний німець провів за мюнхенців 14 матчів, забив 9 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні Мусіала потрапив до претендентів на Золотий м'яч-2025. Вище за німця виявився партнер по команді Майкл Олісе.