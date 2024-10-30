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Оголошено рейтинг претендентів на Золотий м’яч-2025

Олег Дідух — 30 жовтня, 15:48
Оголошено рейтинг претендентів на Золотий м’яч-2025
Роберт Левандовський
Getty Images

Відомий ресурс Goal.com склав свою версію рейтингу претендентів на Золотий м’яч наступного, 2025 року. Перші два місця віддали гравцям Барселони – Роберту Левандовському та Ламіну Ямалу, Вінісіус Жуніор з Реала – лише третій.

Рейтинг претендентів на Золотий м’яч-2025 від Goal.com:

1. Роберт Левандовський (Барселона, Польща)

2. Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)

3. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)

4. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)

5. Рафінья (Барселона, Бразилія)

6. Гаррі Кейн (Баварія, Англія)

7. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)

8. Кіліан Мбаппе (Реал, Франція)

9. Педрі (Барселона, Іспанія)

10. Букайо Сака (Арсенал, Англія)

11. Флоріан Вірц (Баєр, Німеччина)

12. Коул Палмер (Челсі, Англія)

13. Крістіан Пулішич (Мілан, США)

14. Майкл Олісе (Баварія, Франція)

15. Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина)

Зазначимо, що в рейтингу претендентів немає володаря Золотого м’яча-2024 Родрі. Це пов’язане з тим, що іспанець вибув до кінця поточного сезону через травму.

Левандовський у нинішній кампанії вже відзначився 17 голами та 2 асистами в 14 матчах за Барселону.

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