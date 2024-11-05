Лідер Баварії призупинив переговори з клубом щодо нового контракту

Баварія та атакувальний півзахисник Джамал Мусіала призупинили переговори щодо нового контракту.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони не змогли досягти згоди щодо нової угоди, яка мала бути розрахована до 2029 року, зі значним підвищенням заробітної плати – з 3 млн на рік до 10.

Зазначається, що футболіст збірної Німеччини хоче обміркувати своє майбутнє під час зимової паузи. Гравець не ухвалить рішення щонайменше до січня.

Попри це, продовження контракту з Мусіалою, є пріоритетною метою мюнхенського клубу.

Нагадаємо, що Джамал приєднався до юнацької команди Баварії у 2019 році з Челсі за 200 тисяч євро. Контракт гравця, якого Transfermarkt оцінює в 130 млн євро, розрахований до 2026 року.

У нинішньому сезоні 21-річний німець провів за мюнхенців 12 матчів, забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні Мусіала потрапив до претендентів на Золотий м'яч-2025. Вище за німця виявився партнер по команді Майкл Олісе.