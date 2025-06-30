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ЛНЗ достроково припинив співпрацю з легіонером

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 18:52
ЛНЗ достроково припинив співпрацю з легіонером
Арад Бар
ФК ЛНЗ

25-річний ізраїльський центральний півзахисник Арад Бар залишив ЛНЗ.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Контракт гравця з командою був розрахований до 2026 року, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

У сезоні 2024/25 Бар провів 6 матчів за ЛНЗ в усіх турнірах, результативним діями не відзначався.

Другу половину сезону він провів на правах оренди за Маккабі Петах-Тіква, де встиг зіграти 9 поєдинків.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука. Також клуб підсилився найкращим бомбардиром Першої ліги минулого сезону Данилом Кравчуком.

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