Мудрик привітав із забитим м'ячем свого конкурента в Челсі
Вінгер Челсі Михайло Мудрик привітав свого партнера по команді Педру Нету, що виступає на одній позиції із українцем, із забитим голом у вчорашньому матчі Кубку ліги проти Барроу (5:0).
Наш футболіст залишив у соцмережах послання для гравця збірної Португалії.
"Вітаю, брате", – написав Михайло.
Згодом Нету репостнув собі на сторінку допис Мудрика, подякувавши йому за підтримку.
Цього сезону португалець провів на три матчі більше у межах АПЛ, ніж його український товариш.
Нагадаємо, Педру Нету перейшов до Челсі у літнє трансферне вікно з Вулвергемптона за 60 млн євро. Контракт гравця з лондонцями розрахований до липня 2031 року.