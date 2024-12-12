Мудрик – поза заявкою Челсі на матч проти Астани

Український вінгер Михайло Мудрик опинився поза заявкою Челсі на матч Ліги конференцій проти Астани.

"Сині" опублікували список гравців, що полетіли до Казахстану у своїх соціальних мережах.

Chelsea's 20-man squad to face Astana has been confirmed. ✅#UECL — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2024

Воротарі: Філіп Йоргенсен, Лукас Бергстром, Макс Меррік

Захисники: Аксель Дісасі, Тосін Адарабійо, Ренато Вейга, Джош Ачемпонг, Гаррісон Мюррей-Кембелл, Річард Олізе, Кайден Вілсон

Півзахисники: Карні Чуквумека, Кірнан Дьюсбері-Холл, Кіано Даєр, Сем Рак-Сакі, Харві Вейл

Нападники: Педру Нету, Ато Ампах, Тиріке Джордж, Марк Гую, Шумайра Мхеука

Відзначимо, що із 20 гравців, що зіграють проти Астани, наближеними до основного складу можна вважати лише Дьюсбері-Голла, Педру Нету та Дісасі.

Що стосується Мудрика, то українець ще не відновився після хвороби та пропустив останнє тренування команди.

Матч між Челсі та Астаною відбудеться сьогодні, 12 грудня о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що до Михайла виявляє інтерес один з клубів АПЛ.