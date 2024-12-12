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Мудрик – поза заявкою Челсі на матч проти Астани

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 09:16
Мудрик – поза заявкою Челсі на матч проти Астани
Михайло Мудрик
Фото 90min

Український вінгер Михайло Мудрик опинився поза заявкою Челсі на матч Ліги конференцій проти Астани.

"Сині" опублікували список гравців, що полетіли до Казахстану у своїх соціальних мережах.

Воротарі: Філіп Йоргенсен, Лукас Бергстром, Макс Меррік

Захисники: Аксель Дісасі, Тосін Адарабійо, Ренато Вейга, Джош Ачемпонг, Гаррісон Мюррей-Кембелл, Річард Олізе, Кайден Вілсон

Півзахисники: Карні Чуквумека, Кірнан Дьюсбері-Холл, Кіано Даєр, Сем Рак-Сакі, Харві Вейл

Нападники: Педру Нету, Ато Ампах, Тиріке Джордж, Марк Гую, Шумайра Мхеука

Відзначимо, що із 20 гравців, що зіграють проти Астани, наближеними до основного складу можна вважати лише Дьюсбері-Голла, Педру Нету та Дісасі.

Що стосується Мудрика, то українець ще не відновився після хвороби та пропустив останнє тренування команди.

Матч між Челсі та Астаною відбудеться сьогодні, 12 грудня о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що до Михайла виявляє інтерес один з клубів АПЛ.

Астана Ліга конференцій Челсі Михайло Мудрик

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