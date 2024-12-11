Мудрик пропустив тренування Челсі напередодні матчу Ліги конференцій
Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик ризикує пропустити матч Ліги конференцій проти Астани.
Про це повідомляє Football.London.
Футболіст був відсутнім на тренуванні перед виїздом у Казахстан. Ймовірно, це пов'язано із хворобою, через яку Михайло пропустив матчі АПЛ проти Саутгемптона та Тоттенгема.
Окрім українця, до Астани не поїхав Ноні Мадуеке, що підтвердив головний тренер Челсі Енцо Мареска.
Мудрик зіграв у Лізі конференцій чотири матчі, в яких зміг відзначитись трьома голами та віддав таку ж кількість результативних передач.
Матч Астана – Челсі відбудеться завтра, 12 грудня о 17:30 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Олександр Зінченко також пропустив тренування напередодні єврокубкового матчу Арсеналу.