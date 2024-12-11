Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мареска порівняв погодні умови в Казахстані з Україною

Олег Дідух — 11 грудня 2024, 15:24
Мареска порівняв погодні умови в Казахстані з Україною
Енцо Мареска
ФК Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска напередодні виїзного матчу Ліги конференцій проти Астани порівняв погодні умови в Казахстані з Україною.

Італійського фахівця цитує Football London.

"Найхолодніші погодні умови, в яких я грав? Було щось схоже на Казахстан. Думаю, це була Україна. Температури були приблизно такими ж", – зізнався Мареска.

Нагадаємо, матч п’ятого туру Ліги конференцій Астана – Челсі відбудеться в четвер, 12 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що матч із Астаною може пропустити Михайло Мудрик. Вінгер збірної України ще не відновився після хвороби.

Наразі Челсі лідирує у турнірній таблиці Ліги конференцій зі стовідсотковим показником: 12 очок у 4 матчах.

Астана Челсі Енцо Мареска Ліга конференцій сезону-2024/25

Енцо Мареска

Мареска – про конкурентів у боротьбі за чемпіонство: Вони не впадуть, як Кукурелья у грі з Тоттенгемом
Мареска – про критику капітана Челсі: Я не маю поганих намірів
Мудрик ризикує пропустити матч з Тоттенгемом в АПЛ
Мареска оцінив гру Мудрика за Челсі проти Гайденгайма
Йому треба покращити деякі речі: Мареска назвав недолік Мудрика

Останні новини