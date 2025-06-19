Це мрія, яка стала реальністю, – Гаттузо оцінив своє призначення у збірну Італії

Новий головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився про своє призначення та поділився планами на майбутнє.

Слова фахівця наводить журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Це мрія, яка стала реальністю. Буде нелегко, але у житті нічого не відбувається просто так. Мало говорити – треба працювати. Роками ми кажемо, що у нас немає гравців та особистостей. На мою думку, потрібно просто дістатись їхньої голови та змусити грати на максимумі можливостей.

Нам потрібно повернути той менталітет, який був у цієї команди. Ми маємо сильну команду. Саме команду, а не особистостей. Ми маємо усе, щоб досягти успіху, тож я не вагався ані секунди, коли отримав пропозицію", – розповів Гаттузо.

Раніше команду очолював Лучано Спаллетті – під його керівництвом команда зіграла 24 матчі, в яких 12 раз перемогла, по шість разів програла та розписала нічию.

Згодом федерація футболу Італії оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера.

Також стало відомо, що до тренерського штабу ексфутболіста Мілана увійде легенда Ювентуса.