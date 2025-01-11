"Особливий" не зраджує собі: Моурінью після матчу зібрав у коло і насварив команду суперників

У четвер, 9 грудня, був зіграний матч першого раунду Кубка Туреччини у межах якого Касимпаша зустрічалася з Фенербахче.

Команда Жозе Моурінью без жодних проблем розбила на виїзді опонентів із рахунком 3:0, але цього португальському наставнику було замало.

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"Особливий" одразу після завершення гри зібрав навколо себе футболістів і почав з ними розбирати їхні помилки і розповідати, як треба було грати.

Усе б нічого, але Моурінью спілкувався з гравцями команди-суперників! Цей епізод із Жозе миттєво став хітом у соцмережах, а користувачі не дивуються поведінці тренера. На те він і "Особливий".

Нагадаємо, після 17 турів чемпіонату Туреччини Фенербахче займає другу сходинку, набравши 39 очок.