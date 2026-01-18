Я не дивлюся мильні опери: Моурінью – про можливість повернення в Реал Мадрид
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував ймовірність свого повернення на тренерський місток мадридського Реала.
Його слова передає Daily Mail.
Португальський фахівець, коментуючи чутки про інтерес "вершкових", порівняв це з телевізійною драмою.
"Не розраховуйте на мене, якщо йдеться про мильні опери. Є хороші мильні опери, але вони дуже довгі. Пропустиш один-два епізоди – і вже не можеш розібратися, що відбувається. Не розраховуйте на мене, бо я не дивлюся мильні опери", – заявив Моурінью.
Нагадаємо, Моурінью очолював Реал протягом трьох років (2010-2013), вигравши Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії в епоху Барселони Жузепа Гвардіоли.
Мадридський клуб, який наразі посідає друге місце в Ла Лізі, переживає непростий період. Керівництво звільнило Хабі Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони.
На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа, однак дебют нового наставника завершився вильотом з Кубку Іспанії після поразки від аутсайдера другого дивізіону Альбасете.