Я не дивлюся мильні опери: Моурінью – про можливість повернення в Реал Мадрид

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував ймовірність свого повернення на тренерський місток мадридського Реала.

Його слова передає Daily Mail.

Португальський фахівець, коментуючи чутки про інтерес "вершкових", порівняв це з телевізійною драмою.

"Не розраховуйте на мене, якщо йдеться про мильні опери . Є хороші мильні опери, але вони дуже довгі. Пропустиш один-два епізоди – і вже не можеш розібратися, що відбувається. Не розраховуйте на мене, бо я не дивлюся мильні опери" , – заявив Моурінью.

Нагадаємо, Моурінью очолював Реал протягом трьох років (2010-2013), вигравши Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії в епоху Барселони Жузепа Гвардіоли.

Мадридський клуб, який наразі посідає друге місце в Ла Лізі, переживає непростий період. Керівництво звільнило Хабі Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони.

На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа, однак дебют нового наставника завершився вильотом з Кубку Іспанії після поразки від аутсайдера другого дивізіону Альбасете.