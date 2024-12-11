Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових правопорушеннях.

Слова португальця наводить ESPN.

"Я не хочу вильоту Манчестер Сіті у нижчий дивізіон. Правда в тому, що я хочу справедливості. Дуже часто маленькі клуби карають за перевищення допустимих витрат на 5 або 10 євро.



Я три роки страждав у Ромі через різного роду обмеження. Я не вважаю за справедливе те, що фінансові акули зажди можуть обійти фейр-плей.

Я просто футбольна людина, яка дуже пристрасна. Але в мене немає ніяких поганих намірів на адресу Манчестер Сіті", - розповів Моурінью.