Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових правопорушеннях.
Слова португальця наводить ESPN.
"Я не хочу вильоту Манчестер Сіті у нижчий дивізіон. Правда в тому, що я хочу справедливості. Дуже часто маленькі клуби карають за перевищення допустимих витрат на 5 або 10 євро.
Я три роки страждав у Ромі через різного роду обмеження. Я не вважаю за справедливе те, що фінансові акули зажди можуть обійти фейр-плей.
Я просто футбольна людина, яка дуже пристрасна. Але в мене немає ніяких поганих намірів на адресу Манчестер Сіті", - розповів Моурінью.
Нагадаємо, між Гвардіолою та Моурінью виник скандал через те, що Жузеп нагадав екстренеру Челсі про його кількість трофеїв АПЛ.
Моурінью, у свою чергу, досить різко відповів Гвардіолі, а той висловив думку, що Жозе мріє побачити Сіті в англійській Лізі 1.
Раніше португалець прокоментував можливість підписання Роналду у Фенербахче.