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Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 14:09
Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті
Жозе Моурінью
Фото Turkiye Today

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових правопорушеннях.

Слова португальця наводить ESPN.

"Я не хочу вильоту Манчестер Сіті у нижчий дивізіон. Правда в тому, що я хочу справедливості. Дуже часто маленькі клуби карають за перевищення допустимих витрат на 5 або 10 євро.

Я три роки страждав у Ромі через різного роду обмеження. Я не вважаю за справедливе те, що фінансові акули зажди можуть обійти фейр-плей.

Я просто футбольна людина, яка дуже пристрасна. Але в мене немає ніяких поганих намірів на адресу Манчестер Сіті", - розповів Моурінью.

Нагадаємо, між Гвардіолою та Моурінью виник скандал через те, що Жузеп нагадав екстренеру Челсі про його кількість трофеїв АПЛ.

Моурінью, у свою чергу, досить різко відповів Гвардіолі, а той висловив думку, що Жозе мріє побачити Сіті в англійській Лізі 1.

Раніше португалець прокоментував можливість підписання Роналду у Фенербахче.

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