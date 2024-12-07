Вину ще не доведено: Гвардіола відповів Моурінью на звинувачення

Черговий скандал спалахує у світовому футболі через гостру реакцію Жозе Моурінью на слова Жузепа Гвардіоли.

Нагадаємо, іспанський фахівець нагадав 61-річному колегі кількість трофеїв АПЛ, яку той виграв. У відповідь Моурінью нагадав про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових порушеннях.

Гвардіола висловив свою думку щодо реакції Жозе.

Слова фахівця наводить City Xtra.

"Це був жарт. Але Моурінью один із списку тих людей, хто хотів би бачити Манчестер Сіті в Лізі 1. Але ми невинні, поки не доведено протилежне.

Побачимо, що буде далі. Але це був жарт", - сказав Гвардіола.