Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вину ще не доведено: Гвардіола відповів Моурінью на звинувачення

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 13:50
Вину ще не доведено: Гвардіола відповів Моурінью на звинувачення
Жузеп Гвардіола та Жозе Моурінью
Getty images

Черговий скандал спалахує у світовому футболі через гостру реакцію Жозе Моурінью на слова Жузепа Гвардіоли.

Нагадаємо, іспанський фахівець нагадав 61-річному колегі кількість трофеїв АПЛ, яку той виграв. У відповідь Моурінью нагадав про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових порушеннях.

Гвардіола висловив свою думку щодо реакції Жозе.

Слова фахівця наводить City Xtra.

"Це був жарт. Але Моурінью один із списку тих людей, хто хотів би бачити Манчестер Сіті в Лізі 1. Але ми невинні, поки не доведено протилежне.

Побачимо, що буде далі. Але це був жарт", - сказав Гвардіола.

Слід зазначити, що рішення у справі "городян" щодо фінансових правопорушень очікується не раніше кінця поточного сезону.

Раніше Пеп висловився щодо можливого конфлікту з Де Брейне.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Жозе Моурінью

Жузеп Гвардіола

Чисто та чесно: Моурінью різко відповів Гвардіолі на нагадування про кількість титулів АПЛ
Він схиблений на трофеях: Луческу прокоментував кризу в Манчестер Сіті й дав пораду Гвардіолі
Гвардіола – про "конфлікт" з Де Брейне: Ви думаєте, мені подобається, коли він не грає?
Манчестер Сіті підшукав трьох кандидатів на заміну Гвардіолі
Гвардіола визнаний найкращим тренером XXI століття за версією відомого видання

Останні новини