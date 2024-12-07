Вину ще не доведено: Гвардіола відповів Моурінью на звинувачення
Черговий скандал спалахує у світовому футболі через гостру реакцію Жозе Моурінью на слова Жузепа Гвардіоли.
Нагадаємо, іспанський фахівець нагадав 61-річному колегі кількість трофеїв АПЛ, яку той виграв. У відповідь Моурінью нагадав про 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових порушеннях.
Гвардіола висловив свою думку щодо реакції Жозе.
Слова фахівця наводить City Xtra.
"Це був жарт. Але Моурінью один із списку тих людей, хто хотів би бачити Манчестер Сіті в Лізі 1. Але ми невинні, поки не доведено протилежне.
Побачимо, що буде далі. Але це був жарт", - сказав Гвардіола.
Слід зазначити, що рішення у справі "городян" щодо фінансових правопорушень очікується не раніше кінця поточного сезону.
Раніше Пеп висловився щодо можливого конфлікту з Де Брейне.