Моурінью хоче запросити у Фенербахче зіркового гравця Баварії
Вінгер Баварії Кінгслі Коман є найбажанішою трансферною ціллю Фенербахче.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
За інформацією німецького журналіста, ініціатором підписання 28-річного француза виступає Жозе Моурінью. Зазначається, що за наявності підходящої пропозиції Коман може залишити Баварію, але Фенербахче у його плани не входить.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Кінгслі вперше у своїй кар’єрі не виграв жодного трофею. На його рахунку 5 голів та 3 асисти у 28 матчах. Кінцівку сезону вінгер пропустив через серйозну травму, але в заявку збірної Франції на Євро-2024 все ж потрапив.