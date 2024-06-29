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Моурінью хоче запросити у Фенербахче зіркового гравця Баварії

Игорь Чернявский — 29 червня, 14:03
Моурінью хоче запросити у Фенербахче зіркового гравця Баварії

Вінгер Баварії Кінгслі Коман є найбажанішою трансферною ціллю Фенербахче.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За інформацією німецького журналіста, ініціатором підписання 28-річного француза виступає Жозе Моурінью. Зазначається, що за наявності підходящої пропозиції Коман може залишити Баварію, але Фенербахче у його плани не входить.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Кінгслі вперше у своїй кар’єрі не виграв жодного трофею. На його рахунку 5 голів та 3 асисти у 28 матчах. Кінцівку сезону вінгер пропустив через серйозну травму, але в заявку збірної Франції на Євро-2024 все ж потрапив.

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