Моурінью хоче запросити у Фенербахче зіркового гравця Баварії

Вінгер Баварії Кінгслі Коман є найбажанішою трансферною ціллю Фенербахче.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За інформацією німецького журналіста, ініціатором підписання 28-річного француза виступає Жозе Моурінью. Зазначається, що за наявності підходящої пропозиції Коман може залишити Баварію, але Фенербахче у його плани не входить.

🟡🔵 🆕 Kingsley #Coman is one of Fenerbahce‘s dream targets this transfer window!



José Mourinho would love to sign the 28 y/o winger who can leave FC Bayern this summer with a suitable offer. @Fenerbahce have inquired about him.



However, a transfer is very unlikely because… pic.twitter.com/0zwjds6fss — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 28, 2024

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Кінгслі вперше у своїй кар’єрі не виграв жодного трофею. На його рахунку 5 голів та 3 асисти у 28 матчах. Кінцівку сезону вінгер пропустив через серйозну травму, але в заявку збірної Франції на Євро-2024 все ж потрапив.