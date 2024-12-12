Мотта – про перемогу Ювентуса над Манчестер Сіті: Нам потрібно підтримувати цей рівень

Головний тренер туринського Ювентуса Тьяго Мотта оцінив перемогу над Манчестер Сіті в межах шостого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "старої синьйори".

"Маккенні провів неймовірну гру. Нам дуже пощастило, що у нас є такі гравці. Це був неймовірний вечір, але кожна гра відрізняється від іншої. У Лейпцигу ми повинні були застосувати інший підхід.



Важливо підтримувати гармонію та дотримуватись своєї філософії. Цими вихідними у нас буде гра проти Венеції. Потрібно підтримувати той рівень, який ми показали.



Влахович? Вся команда показала неймовірну гру. Ми змогли втілити наш план на гру та здобути необхідний результат.



Ерлінг Голанд – видатний футболіст, але сьогодні наша оборона зіграла ідеально. Це була перемога від щирого серця", – розповів Мотта.