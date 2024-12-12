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Ми все одно найкращі: Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ювентуса

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 08:05
Ми все одно найкращі: Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ювентуса
Жузеп Гвардіола
Фото УЄФА

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру Ліги чемпіонів від Ювентуса.

Слова спеціаліста наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я не думаю, що помилки в обороні стали причиною поразки. Ми пропускали останній пас, м'яч постійно перебував у карному майданчику - ось у чому проблема.

Ми все одно найкращі. Я люблю цю команду та невдалий результат не зможе мене переконати у зворотному.

Я аналізую та задаю собі питання щодо наших останніх матчів. Намагаюсь знайти вихід з ситуації. Я завжди чесно кажу, коли ми зіграли добре чи погано", - вважає Гвардіола.

За підсумками шести турів Манчестер Сіті розмістився на 22 місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі вісім очок.

Наступні два матчі на турнірі "містяни" зіграють у січні 2025 року - суперниками стануть ПСЖ та Брюгге.

Раніше визначилась ще одна команда, яка більше не претендує на плейоф Ліги чемпіонів.

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