Ми все одно найкращі: Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ювентуса
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру Ліги чемпіонів від Ювентуса.
Слова спеціаліста наводить офіційний сайт УЄФА.
"Я не думаю, що помилки в обороні стали причиною поразки. Ми пропускали останній пас, м'яч постійно перебував у карному майданчику - ось у чому проблема.
Ми все одно найкращі. Я люблю цю команду та невдалий результат не зможе мене переконати у зворотному.
Я аналізую та задаю собі питання щодо наших останніх матчів. Намагаюсь знайти вихід з ситуації. Я завжди чесно кажу, коли ми зіграли добре чи погано", - вважає Гвардіола.
За підсумками шести турів Манчестер Сіті розмістився на 22 місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі вісім очок.
Наступні два матчі на турнірі "містяни" зіграють у січні 2025 року - суперниками стануть ПСЖ та Брюгге.
Раніше визначилась ще одна команда, яка більше не претендує на плейоф Ліги чемпіонів.