Ми все одно найкращі: Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ювентуса

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру Ліги чемпіонів від Ювентуса.

Слова спеціаліста наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я не думаю, що помилки в обороні стали причиною поразки. Ми пропускали останній пас, м'яч постійно перебував у карному майданчику - ось у чому проблема.

Ми все одно найкращі. Я люблю цю команду та невдалий результат не зможе мене переконати у зворотному.

Я аналізую та задаю собі питання щодо наших останніх матчів. Намагаюсь знайти вихід з ситуації. Я завжди чесно кажу, коли ми зіграли добре чи погано", - вважає Гвардіола.