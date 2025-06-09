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Мората: Я пригнічений, міг краще виконати удар

Олег Дідух — 9 червня 2025, 12:52
Мората: Я пригнічений, міг краще виконати удар
Альваро Мората
instagram.com/alvaromorata

Нападник Галатасарая та збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував свій незабитий пенальті в фіналі Ліги націй проти Португалії, який призвів до поразки іспанців.

Форварда цитує пресслужба УЄФА.

"Я вдячний тренеру за довіру. Звичайно, я міг краще виконати удар, але вже нічого не можу змінити. Я пригнічений, пора їхати додому. З цим нічого не поробиш. Зараз обійшлося без сліз, але відчуття такі, ніби я все-таки плачу.

Але треба дивитися на все виважено. Не так давно ми виграли тут Євро, а тепер ця поразка послужить уроком", – заявив Мората.

Нагадаємо, після нічиєї 2:2 у основний і додатковий час Іспанія програла Португалії 3:5 в серії пенальті. Мората став єдиним гравцем у складі двох команд, який не реалізував свій удар з 11-метрової позначки.

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Альваро Мората

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