Мората може перейти у Мілан

Нападник мадридського Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората може стати гравцем Мілану.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, для футболіста вже готовий контракт до 2028 року, із зарплатою 5 млн євро в рік та бонусами. Якщо Мората погодиться приєднатися до клубу, то "россонері" виплатить Мілану клаусулу в розмірі 12 млн євро.

В минулому сезоні гравець провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач.

На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.

Alvaro #Morata is getting closer to #ACMilan. Ready a contract until 2028 (5M/year + bonuses). If the striker accepts to join Rossoneri (he’ll give a final answer between Monday and Tuesday), #Milan will pay the release clause (12M) to #AtleticoMadrid after #EURO2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2024

Раніше стало відомо, що Мората може завершити кар'єру у збірній Іспанії після Євро-2024.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Мілана Паулу Фонсека з'явився на першій пресконференції в клубі у піджаку зі значком прапора України.