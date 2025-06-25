Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Мората погодився на перехід у Комо

Олександр Булава — 25 червня 2025, 19:45
Мората погодився на перехід у Комо
Альваро Мората
Getty Images

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората, який грає за Галатасарай на правах оренди, погодився на перехід у Комо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний іспанець відкритий до переходу в італійський колектив. Комо наразі очікує на переговори між Міланом та Галатасараєм щодо розірвання договору оренди, яка розрахована до січня 2026-го, щоб продовжити домовлятися з гравцем.

Головний тренер італійців Сеск Фабрегас особисто зацікавлений у переході земляка.

Сума трансферу оцінюється у 15-18 млн євро.

У складі Галатасарая Альваро Мората взяв участь у 16 матчах, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Він допоміг клубу захистити статус чемпіона Туреччини.

Нагадаємо, що Мората був єдиним гравцем, який не реалізував пенальті у фіналі Ліги націй-2024/25. Через цей промах Іспанія програла матч Португалії.

Галатасарай Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Комо Альваро Мората

Альваро Мората

Поліція заарештувала юнака, який погрожував убити форварда збірної Іспанії
Автор невдачі Іспанії у фіналі Ліги націй хоче змінити команду
Мората: Я пригнічений, міг краще виконати удар
Мората: Якби я міг повернутись у минуле – не залишав би Атлетико
Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо

Останні новини