Мората погодився на перехід у Комо

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората, який грає за Галатасарай на правах оренди, погодився на перехід у Комо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний іспанець відкритий до переходу в італійський колектив. Комо наразі очікує на переговори між Міланом та Галатасараєм щодо розірвання договору оренди, яка розрахована до січня 2026-го, щоб продовжити домовлятися з гравцем.

Головний тренер італійців Сеск Фабрегас особисто зацікавлений у переході земляка.

Сума трансферу оцінюється у 15-18 млн євро.

У складі Галатасарая Альваро Мората взяв участь у 16 матчах, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Він допоміг клубу захистити статус чемпіона Туреччини.

Нагадаємо, що Мората був єдиним гравцем, який не реалізував пенальті у фіналі Ліги націй-2024/25. Через цей промах Іспанія програла матч Португалії.