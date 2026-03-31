Легендарний захисник може стати асистентом Де Дзербі в Тоттенгемі

Італійський фахівець Алессандро Неста може увійти до тренерського штабу Роберто Де Дзербі в англійському Тоттенгемі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні стало відомо, що Де Дзербі таки погодився очолити Тоттенгем ще до завершення поточного сезону. Наразі італійський фахівець займається формуванням свого тренерського штабу в лондонському клубі.

Де Дзербі запросив у свій штаб легендарного у минулому захисника збірної Італії Алессандро Несту. Наразі чемпіон світу 2006 року оцінює отриману пропозицію.

До цього Неста працював виключно головним тренером. Останнім місцем його роботи була Монца, яку він покинув у травні минулого року. Також працював із ФК Маямі, Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.