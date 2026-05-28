Легенда збірної Італії очолить середняка Серії В

Новим головним тренером клубу італійської Серії В Авелліно стане легендарний у минулому захисник Лаціо та Мілана Алессандро Неста.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

На цій посаді Неста замінить 62-річного Давіде Баллардіні, який очолює Авелліно з лютого поточного року. Під його керівництвом команда завершила поточний сезон на восьмому місці в турнірній таблиці Серії В.

Останнім місцем роботи Нести була Монца, яку він покинув влітку 2025 року після вильоту в Серію В зі всього 18 очками за сезон. До цього 50-річний італійський фахівець працював із американським Маямі, а також італійськими Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.

У квітні Неста відмовився увійти у тренерський штаб Роберто Де Дзербі в Тоттенгемі.