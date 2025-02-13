Монца оголосила про перехід ексгравця Інтера

Монца оголосила про підписання контракту з нападником Кейта Бальде.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2025 року, фінансові деталі не розголошуються. Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки у гравця 1 січня завершився контракт з турецьким Сівасспором.

Нагадаємо, Бальде відомий в Італії по виступах в Лаціо та Інтері. Також він був гравцем Монако, Сампдорії, Кальярі, Спартака та Еспаньйола.

Раніше повідомлялося, що Бальде подав позов проти Мауро Ікарді та його ексдружини Ванди Нари. Сенегальський спортсмен вимагатиме мільйонної компенсації за моральну шкоду та постійне переслідування, яке він пережив після публічного романтичного зв'язку з Вандою.