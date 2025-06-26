Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Монако націлився на голкіпера Барселони

Олег Дідух — 26 червня 2025, 20:31
Монако націлився на голкіпера Барселони
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Монако проявляє інтерес до голкіпера Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сам тер Штеген не хоче покидати Барселону, проте воротар не входить у плани каталонців на наступний сезон. Каталонці вже знайшли німцеві заміну в особі Жоана Гарсії з Еспаньола.

Монако близький до підписання форварда Барселони Ансу Фаті. Слідом за нападником може відправитися і тер Штеген.

Контракт 33-річного голкіпера із Барселоною діє до літа 2028 року. Трансферна вартість тер Штегена оцінюється в 12 мільйонів євро, він грає за каталонців з 2014 року. Раніше воротар уже відхилив пропозицію Галатасарая.

У сезоні-2024/25 тер Штеген взяв участь лише у 9 матчах Барселони. Значну частину сезону воротар пропустив через травму.

Барселона Монако Тер Штеген

Тер Штеген

Капітан Барселони, який нещодавно розлучився через зраду, засвітився на відпочинку з новою дівчиною
Барселона планує продати сімох футболістів
Тер Штеген відхилив пропозицію Галатасарая
Тер Штеген погодився перейти в турецький топклуб
Барселона та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін гравцями

Останні новини