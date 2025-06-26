Монако націлився на голкіпера Барселони

Монако проявляє інтерес до голкіпера Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сам тер Штеген не хоче покидати Барселону, проте воротар не входить у плани каталонців на наступний сезон. Каталонці вже знайшли німцеві заміну в особі Жоана Гарсії з Еспаньола.

Монако близький до підписання форварда Барселони Ансу Фаті. Слідом за нападником може відправитися і тер Штеген.

Контракт 33-річного голкіпера із Барселоною діє до літа 2028 року. Трансферна вартість тер Штегена оцінюється в 12 мільйонів євро, він грає за каталонців з 2014 року. Раніше воротар уже відхилив пропозицію Галатасарая.

У сезоні-2024/25 тер Штеген взяв участь лише у 9 матчах Барселони. Значну частину сезону воротар пропустив через травму.