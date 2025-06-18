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Воротар Еспаньйола анонсував свій відхід на тлі чуток про Барселону

Володимир Максименко — 18 червня 2025, 13:50
Воротар Еспаньйола анонсував свій відхід на тлі чуток про Барселону
Жоан Гарсія
Getty Images

Воротар Еспаньйола Жоан Гарсія попрощався із вболівальниками клубу напередодні свого трансферу в Барселону.

Футболіст опублікував відповідне звернення у своєму Instagram.

24-річний голкіпер подякував вболівальникам та всьому персоналу за час у команді, вихованцем якої він є, та побажав успіхів у майбутньому.

Очікується, що незабаром Гарсія стане гравцем Барселони. За інформацією західних ЗМІ, трансфер оцінюється у 25 мільйонів євро.

Зазначимо, що Жоаном ще минулого літа почав цікавитись Арсенал, який бажав підписати гідного резервіста для Давіда Раї, проте "каноніри" не захотіли платити таку суму за другого воротаря.

У сезоні 2024/25 Гарсія провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 49 м’ячів та 7 разів залишав ворота сухими.

Раніше повідомлялось, що Марк-Андре тер Штеген відхилив пропозицію з чемпіонату Туреччини.

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