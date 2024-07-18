Партнер Трубіна дав згоду на перехід у ПСЖ
Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш прийняв пропозицію ПСЖ.
Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
За його інформацією, ключовими факторами для 19-річного футболіста стали амбітність клубу та персона головного тренера Луїса Енріке. Втім, ПСЖ та Бенфіка ще не домовилися про трансфер між собою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що португальський клуб готовий продати Жоау тільки 120 мільйонів євро — саме така сума відступних прописана в контракті Невеша.
Минулого сезону 19-річний хавбек з ноги увірвався в дорослий футбол. за Бенфіку він провів 55 матчів у всіх турнірах, а також взяв участь у двох поєдинках збірної Португалії на Євро-2024.