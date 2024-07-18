Партнер Трубіна дав згоду на перехід у ПСЖ

Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш прийняв пропозицію ПСЖ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За його інформацією, ключовими факторами для 19-річного футболіста стали амбітність клубу та персона головного тренера Луїса Енріке. Втім, ПСЖ та Бенфіка ще не домовилися про трансфер між собою.

🚨🔴🔵 João Neves has already said yes to Paris Saint-Germain weeks ago.



Understand PSG project presented by Campos was approved, the presence of Luis Enrique is also key factor.



Negotiations between PSG and Benfica are still ongoing, PSG are pushing but no agreement yet. pic.twitter.com/yYxJhZMHUN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що португальський клуб готовий продати Жоау тільки 120 мільйонів євро — саме така сума відступних прописана в контракті Невеша.

Минулого сезону 19-річний хавбек з ноги увірвався в дорослий футбол. за Бенфіку він провів 55 матчів у всіх турнірах, а також взяв участь у двох поєдинках збірної Португалії на Євро-2024.