Доведеться розщедритися: МЮ та Арсенал полюють за гравцем з клаусулою 120 млн

Арсенал та Манчестер Юнайтед хочуть придбати опорного півзахисника Бенфіки Жоау Невеша.

Про це повідомляє A Bola.

Оскільки "орли" хочуть зберегти свого вихованця на наступний сезон, вони готові його продати тільки за 120 мільйонів євро — саме така сума прописана в пункті про відступні в контракті Невеша.

Нагадаємо, що Бенфіка вже продавала свого молодого півзахисника в клуб Англійської Прем’єр-ліги за 120 млн. У січні 2023 року Челсі викупив аргентинця Енцо Фернандеса.

Джерело зазначає, що інтерес МЮ до Жоау більш предметний, ніж зацікавленість Арсенала. В сезоні-2023/24 Невеш був залізним гравцем основи — 19-річний опорник взяв участь у 55 матчах в усіх турнірах.