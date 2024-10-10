Порадив Срна: Хайдук підписав молодих українців із Шахтаря
Даріо Срна
Шахтар
Хорватський Хайдук підписав молодих українських гравців Шахтаря Романа та Дениса Поланських.
Про це пише видання Index.hr. Клуба пресслужба не робила заяв, але підтверджують цю інформацію і сайти Gol.hr та Nacional.hr.
Деталей угоди джерела не публікують. Відомо, що їх порадив клубу директор "гірників" Дарійо Срна, який є вихованцем Хайдука.
Ймовірно, перші перемовини про перехід відбулися ще у липні, коли команди зіграли товариську гру.
16-річний Денис є захисником. Його молодший на рік брат грає на позиції півзахисника.
Нагадаємо, що за юнацьку команду Хайдука грає 16-річний Дмитро Зудін, який також до початку повномасштабного вторгнення грав в академії Шахтаря.