Модрич відреагував на віковий рекорд у Реалі

Півзахисник Реала Лука Модрич відреагував на свій віковий рекорд у складі мадридського клубу.

Цитує гравця пресслужба мадридців.

Гравець вийшов на поле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку Модричу було 39 років та 40 днів.

"Я не дуже люблю, коли мені нагадують про мій вік, але це вражає. Дуже пишаюся тим, що є найстаршим футболістом цього клубу. Я також дуже радий вкрай важливій перемозі над Сельтою. Але нам необхідно продовжувати в тому ж дусі, тому що далі на нас чекають не менш важливі матчі", – сказав Лука.

Зазначимо, що хорватський півзахисник на 4 дні перевершив досягнення легендарного угорця Ференца Пушкаша, який провів свій останній матч у віці 39 років 36 днів.

У матчі із Сельтою Модрич віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора через 3 хвилини після виходу на поле. "Королівський клуб" здобув перемогу 2:1 та наразі має 24 очка, посідаючи друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги