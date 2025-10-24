Аби лише не співати: Модрич обійшов давню традицію Мілана, зробивши для гравців коштовні подарунки

Новачок Мілана»Лука Модрич не став дотримуватися звичної футбольної традиції, згідно з якою кожен новий гравець повинен заспівати пісню перед командою.

38-річний хорватський півзахисник вирішив зробити свій дебют незабутнім іншим способом.

Як розповів форвард Сантьяго Хіменес у соцмережах, після тренування кожен футболіст Мілана знайшов у своїй шафці новий iPhone.

"Коли ми прийшли до роздягальні, на нас чекав сюрприз. Модрич просто купив усім телефони. Замість того, щоб співати, він подарував кожному з нас айфон", – поділився гравець.

Luka Modrić knows exactly how to get out of singing an initiation song when joining a new team... just buy all your teammates new iPhones 😂🤷‍♂️📱 pic.twitter.com/EAoYREA5Vr — OneFootball (@OneFootball) October 23, 2025

Нагадаємо, влітку поточного року Модрич перейшов у Мілан із Реала на правах вільного агента. Він підписав контракт на рік із опцією продовження ще на один сезон.

За свій короткий термін перебування у стані "россонері" Лука встановив новий рекорд італійської Серії А.