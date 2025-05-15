Інтер Маямі продовжив контракт із зірковим захисником

Легендарний іспанський захисник Жорді Альба продовжив контракт із Інтер Маямі.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Флориди.

Нова угода розрахована до кінця грудня 2027 року. Альба виступає за Інтер Маямі з 2023 року. Сумарно за цей час 26-річний іспанець провів за клуб 68 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 20 гольових передач.

"Я радий продовжити контракт, тому що в мене є бажання продовжувати змагатися, і через те, як я почуваюся в клубі, з тією любов’ю, яку я отримую від уболівальників на кожному матчі. Мені було дуже комфортно в клубі ці два роки, і я відчуваю, що всі вболівальники дуже люблять мене. У нас є це бажання продовжувати змагатися, продовжувати перемагати і, сподіваюся, виграти якомога більше титулів", – заявив Альба.

Сьогодні вночі Інтер Маямі зіграв унічию 3:3 із Сан-Хосе.