Зірковий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне близький до переходу в клуб МЛС Сан-Дієго.

Про це повідомляє TBR Football.

За їхньою інформацією, 33-річний бельгієць перейде в Сан-Дієго на правах вільного агента влітку 2025 року, коли закінчиться термін дії його контракту з Манчестер Сіті. Американський клуб близький до успішного завершення переговорів із зірковим хавбеком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола планує перебудову команди, і Де Брейне – один із тих гравців, хто покине клуб. Інтерес до хавбека також проявляє Фенербахче.

Сан-Дієго – новостворений клуб, який у 2025 році проведе свій перший сезон у МЛС.

Де Брейне виступає за Манчестер Сіті з літа 2015 року. В поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 6 асистів у 27 матчах у всіх турнірах.