Сім'я ексфорварда Арсенала звинувачує лікарню у смерті футболіста

Сім'я колишнього форварда Арсенала та Евертона Кевіна Кемпбелла вимагає відповідей на питання про ймовірні недоліки в роботі лікарні, у якій він перебував перед смертю.

Про це повідомляє The Athletic.

Родина англійця найняла команду юристів, які спеціалізуються на справах про лікарську недбалість, для вивчення ймовірних недоліків у роботі лікарні.

Сьогодні на слуханні в коронерському суді Манчестера було оголошено, що розслідування смерті Кемпбелла виявило недоліки в лікуванні під час його перебування в Манчестерському королівському госпіталі.

Це розслідування було проведено Фондом Манчестерського університету NHS Foundation Trust, який управляє лікарнею. Цей фонд раніше оголосив про інцидент 5-го рівня (найсерйознішої категорії) щодо аспектів його лікування, який згодом був знижений.

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Нагадаємо, що Кевін Кемпбелл був госпіталізований 15 травня минулого року після попередніх госпіталізацій. Через місяць, 15 червня, футболіст помер.

Його попередньою причиною смерті була названа поліорганна недостатність внаслідок інфекційного ендокардиту, рідкісної інфекції внутрішньої оболонки або клапанів серця.