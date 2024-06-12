Неочікуваний вибір: Луческу назвав найважливішого гравця збірної України

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що Ілля Забарний найважливіший гравець у складі збірної України.

Про це румунський фахівець розповів у інтерв’ю Golazo.ro.

"Їхній головний футболіст – Забарний . Найважливіший. Вся гра починається з оборони. У Забарного надзвичайний баланс у грі. Він прекрасно відчуває, коли потрібно прискорюватися, він відмінний гравець.", — сказав Луческу.

Нагадаємо, що саме при "Містері" Забарний заграв у першій команді Динамо.

У сезоні-2023/24 Ілля провів пропустив лише один матч Борнмута в АПЛ. За підсумками кампанії вболівальники "вишень" визнали його найкращим гравцем команди.

Нещодавно Луческу дав сміливий прогноз на виступ збірної України на Євро-2024.