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Неочікуваний вибір: Луческу назвав найважливішого гравця збірної України

Игорь Чернявский — 12 червня, 15:45
Неочікуваний вибір: Луческу назвав найважливішого гравця збірної України

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що Ілля Забарний найважливіший гравець у складі збірної України.

Про це румунський фахівець розповів у інтерв’ю Golazo.ro.

"Їхній головний футболіст – Забарний. Найважливіший. Вся гра починається з оборони. У Забарного надзвичайний баланс у грі. Він прекрасно відчуває, коли потрібно прискорюватися, він відмінний гравець.", — сказав Луческу.

Нагадаємо, що саме при "Містері" Забарний заграв у першій команді Динамо.

У сезоні-2023/24 Ілля провів пропустив лише один матч Борнмута в АПЛ. За підсумками кампанії вболівальники "вишень" визнали його найкращим гравцем команди.

Нещодавно Луческу дав сміливий прогноз на виступ збірної України на Євро-2024.

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